Зварич звернеться до Азарова з проханням забезпечити присутність Бойка

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо діяльності "РосУкрЕнерго" і рішення Стокгольмського арбітражного суду Роман ЗВАРИЧ звернеться сьогодні листом до прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА з проханням забезпечити прихід міністра палива і енергетики Юрія БОЙКА на наступне засідання комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р. ЗВАРИЧ заявив сьогодні під час брифінгу.

Він нагадав, що учора Ю. БОЙКО відмовився взяти участь у засіданні ТСК і при цьому ніяких офіційних пояснень не надав. Водноас, за словами Р. ЗВАРИЧА, з повідомлень у ЗМІ стало відомо, що Ю. БОЙКО пояснює свою відмову взяти участь у засіданні комісії нібито її нелегітимністю.

Р. ЗВАРИЧ продемонстрував постанову про створення ТСК щодо рішення Стокгольмського арбітражу, розслідування фактів діяльності "РосУкрЕнерго" і арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, яке підписане Головою ВР Володимиром ЛИТВИНОМ і яке свідчить про легітимність. "Тому не ховайтеся за надуманими аргументами. Прийдіть і виконаєте свій обов'язок", - закликав Р. ЗВАРИЧ міністра Ю.БОЙКА.

Р. ЗВАРИЧ також нагадав, що Кабінет Міністрів відповідальний і підзвітний Верховній Раді. "Тому я сьогодні надішлю гнівний лист на адресу прем'єр-міністра з проханням забезпечити явку БОЙКА", - сказав Р. ЗВАРИЧ.

Крім того, за словами Р. ЗВАРИЧА, на наступне засідання буде запрошений слідчий у справі екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Міністерства палива і енергетики пояснила, що Ю. БОЙКО 12 липня не зміг взяти участь в засіданні парламентської ТСК щодо рішення Стокгольмського арбітражу у зв'язку з його участю в нараді під головуванням прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Крім того, у заяві прес-служби Мінпаливенерго зазначено, що закон, який регламентує діяльність ТСК, був визнаний 10 вересня 2009 р. неконституційним. Крім того, положення Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" не дають ТСК права викликати посадовців для надання свідчень.

Також прес-служба наголошує, що, відповідно до наявної інформації, на засіданні ТСК в понеділок, 12 липня, не було кворуму. З 11 народних депутатів були присутні всього четверо.

Крім того, за даними Мінпаливенерго, на сьогодні постанову про створення ТСК щодо рішення Стокгольмського арбітражу ще не підписав Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.