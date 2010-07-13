Зварич сподівається, що Янукович дасть свідчення ТСК

Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування ситуації навколо рішення Стокгольмського арбітражного суду Роман ЗВАРИЧ сподівається, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дасть відповідні пояснення ТСК, що стосуються газових питань.

Про це Р. ЗВАРИЧ заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи відповідне прохання екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з приводу виклику В. ЯНУКОВИЧА на засідання комісії.

Р. ЗВАРИЧ сказав, що не хоче політизувати роботу комісії.

"Це для мене важливе і святе, але я не говорю, що пропозиція Юлії ТИМОШЕНКО заполітизована", - сказав він.

Голова ТСК вважає, що В. ЯНУКОВИЧ повинен був би добровільно прийти на засідання комісії. Р. ЗВАРИЧ запевнив, що свідчення нинішнього глави держави комісія могла б заслуховувати навіть без преси.

При цьому, за словами Р. ЗВАРИЧА, В. ЯНУКОВИЧ має бути сам зацікавлений в наданні таких пояснень, враховуючи ті звинувачення, які звучали з боку Ю.ТИМОШЕНКО. "Я думаю, що це буде нормальний вихід з ситуації, тому що не відповісти на ті звинувачення, які лунали з боку Юлії ТИМОШЕНКО, це було б безрозсудно з його боку", - сказав Р. ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН. учора, 12 липня, лідер БЮТ Ю. ТИМОШЕНКО запропонувала запросити Президента України В.ЯНУКОВИЧА на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського арбітражу, розслідування фактів діяльності "РосУкрЕнерго" і арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА. Ю. ТИМОШЕНКО зазначила, що усе, що відбувається на газовому ринку, проходить під безпосереднім керівництвом голови держави.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Арбітражний інститут Стокгольмської торговельної палати зобов'язав НАК "Нафтогаз України" повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб.м газу і надати додатковий об'єм газу у розмірі 1,1 млрд куб. м у якості неустойки за порушення умов контракту.

1 липня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування підсумків рішення Стокгольмського арбітражу.