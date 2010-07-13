Україна у цьому році скоротила імпорт газу

Україна у січні-травні 2010 року скоротила імпорт природного газу на 18,1% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 3 млрд. 176,009 млн. дол.

Про це повідомили УНІАН в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, об'єм імпорту природного газу в січні-травні у загальному об'ємі імпорту склав 15,2%.

Експорт природного газу в січні-травні скоротився на 12,0% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млн. 14,5 тис. дол.

Водночас, як зазначили в Держкомстаті, у січні-травні Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом у 3,1 раза порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млрд. 757,041 млн. дол.

Об'єм імпорту нафти в загальному об'ємі імпорту у січні-травні склав 8,4%.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна скоротила імпорт природного газу на 15,5% порівняно з 2008 роком, до 7 млрд. 979,358 млн. дол. Об'єм імпорту природного газу в 2009 році в загальному об'ємі імпорту склав 17,6%.

У 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8% порівняно з 2008 роком, до 2 млрд. 989,639 млн. дол. Об'єм імпорту нафти в загальному об'ємі імпорту в 2009 році склав 6,6%.