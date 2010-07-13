Ціна нафти ОПЕК упала до 72 дол. за барель

Ціна на нафту ОПЕК досягла за підсумками торгів, що відбулися у понеділок, $72 за барель, сказано в повідомленні секретаріату ОПЕК.

У п'ятницю, 9 липня, один барель "нафтового кошику" ОПЕК, що складається з 12 основних експортних сортів нафти усіх країн-членів цієї організації, коштував $72,79.

На думку експертів, поштовхом до зростання цін у кінці минулого тижня стали повідомлення про те, що Китай збільшив імпорт нафти у червні на 25% до рекордно високого рівня - понад 22 млн. т, що відповідає 5,42 млн. барелів на день, передає ІТАР-ТАРС.

Між тим, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз зростання світового попиту на нафту у 2011 році до 1,6%, або на 1,3 млн. барелів на добу, до 87,8 млн. на день, повідомляє Market Watch. Це підтверджує прогноз МВФ, який передбачає світове економічне зростання на 4,3%, середні ціни на нафту у 2011 у розмірі $79,40 за барель.