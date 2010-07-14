Тігіпко: уряд компенсує людям витрати на газ

Уряд України на даний час розробляє механізми компенсації витрат соціально незахищеним верствам населення у зв`язку з наступним підвищенням тарифів на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив сьогодні віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Уряд зараз займається тим, щоб за будь-якого підвищення цін на комунальні послуги, на газ не постраждало бідне населення», - сказав він.

С.ТІГІПКО зазначив, що відповідні механізми вже підготовлені, і сьогодні планується ухвалити відповідну постанову уряду.

«Йдеться про те, що якщо збільшуватиметься у сім`ях частка виплат на енергоносії, на комунальні послуги, щоб це компенсувала держава», - сказав він.

За словами віце-прем`єра, процедура компенсації буде нескладною.

С.ТІГІПКО зазначив, що сьогодні не можна обійтися без підвищення тарифів на газ для населення.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України (№812 від 13 липня 2010 року) відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання і наявності або відсутності у абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року зростуть на 50%.