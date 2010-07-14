Нафта подорожчала на понад 2 долара

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок, 13 липня, піднялися на тлі позитивних статданих від світових компаній і прогнозу про збільшення споживання енергоресурсів наступного року, передає АР.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil піднялася на 2,20 долара - до 77,15 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів виросла на 2,28 долара - до 76,65 долара за барель.