Котирування ф’ючерсів на нафту на NYMEX збільшилися

Котирування нафтових ф'ючерсів закрилися з підвищенням за підсумками торгів у вівторок, відновившись після зниження, що спостерігалося у понеділок. Зростання цін на нафту було обумовлене надихаючими економічними сигналами і очікуваннями того, що нові дані продемонструють скорочення запасів нафти у США, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування серпневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 2,20 долара, або на 2,9%, до 77,15 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE закрилися з підвищенням на 2,28 долара - на рівні 76,65 долара за барель.

Аналітики пояснили зростання цін на нафту зверненням трейдерів до ризикованіших активів на тлі позитивного початку сезону публікацій звітів американських компаній про прибутки і успішного проведення аукціону з розміщення державних облігацій Греції. Ціни на нафту отримали підтримку з боку динаміки американських фондових індексів. В останні тижні котирування нафтових ф'ючерсів орієнтувалися на фондові індекси. Долар США також продемонстрував різке зниження проти євро, що надало підтримку цінам на нафту, оскільки в подібних умовах купівля нафти стає менш витратною для інвесторів, що використовують інші валюти.

Між тим очікують, що дані, які будуть опубліковані Міністерством енергетики США у середу, продемонструють скорочення запасів нафти у США на 1,2 млн барелів. Звіт Міністерства енергетики США буде представлений у середу о 14.30 за Грінвічем.

Причина, через яку ф'ючерси на нафту змогли утримати завойовані позиції, прихована в очікуваннях щодо того, що у США буде зафіксовано скорочення запасів нафти.

Після закриття очних торгів у вівторок Американських інститут нафти повідомив про підвищення запасів нафти на тижні 3-9 липня на 1,7 млн барлів, зростання запасів дистилятів на 3,2 млн барелів і збільшення запасів бензину на 1,7 млн барелів. Згідно з представленим інститутом звітом, коефіцієнт завантаженості нафтопереробних потужностей склав 87,1%. Після публікації цих даних серпневі ф'ючерси на нафту торгувалися по 77,11 долара за барель.

Нафтові ф'ючерси з найближчим терміном виконання торгувалися у вузькому діапазоні 70-80 доларів з кінця травня, оскільки ціни на нафту коливалися на тлі суперечливих економічних даних і фактичної відсутності істотних змін у співвідношенні попиту і пропозиції на ринку нафти.

Побоювання щодо сили відновлення світової економіки спонукали трейдерів орієнтуватися на динаміку фондових індексів як на показник настроїв на ринку. Проте, за відсутності переконливих сигналів з боку економічних даних або співвідношення попиту і пропозиції на ринку нафти деякі трейдери чекають незабаром прориву цін на нафту в якому-небудь напрямі.

Минулого тижня ціни на нафту продемонстрували найзначніше тижневе зростання з травня, додавши 5,5%. Індекс Dow Jones Industrial Average за той же період зміцнився на 5,3%. Водночас індекс Dow, так і ціни на нафту знаходяться нижче за максимуми, досягнуті раніше цього року.

Серпневі ф'ючерси на бензин RBOB у вівторок виросли в ціні на 5,41 цента, або на 2,7%, до 2,0821 долара за галон. Котирування серпневих ф'ючерсів на паливневий мазут виросли на 5,41 цента, або на 2,8 %, до 2,0474 долара за галон.