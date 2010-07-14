Азаров: Кабмін розширить коло родин, яким нададуть субсидію

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд сьогодні на засіданні прийме рішення про розширення переліку категорій населення для виплати субсидій на компенсацію зростання тарифів на природний газ, яке відбудеться у рамках впорядкування тарифної політики за рекомендаціями Національної комісії з регулювання електроенергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.

"Уряд значно розширить коло сімей, які можуть скористатися державною допомогою - субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг", - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, за його словами, компенсуватися будуть витрати, які перевищують 15% сукупного доходу для працездатного населення і 10%, - для непрацездатного.

Прем'єр також зазначив, що буде істотно спрощено процедура призначення такої державної допомоги. "Відділенням Пенсійного фонду доручено організувати нарахування субсидій на основі власної інформаційної бази одержувачів пенсійних виплат", - додав він.

За словами М. АЗАРОВА, субсидії призначатимуться на основі заявного принципу. "Людині не треба буде ходити у жеки, підприємства, різні установи і збирати нескінченні довідки. Усі необхідні документи повинні підготувати і оформити органи соціального забезпечення. Ніяких інших документів ніхто від громадянина не в праві вимагати, а за пенсіонерів взагалі усе зроблять відділення Пенсійного фонду", - підкреслив він.

Прем'єр також попередив усіх чиновників про відповідальність за чітку організацію призначення і виплати субсидій. "Попереджаю, що уряд принципово підійде до оцінки цієї роботи з людьми. Щодо тих, хто поставиться до неї безвідповідально або байдуже, зробимо жорсткі висновки", - заявив М. АЗАРОВ.