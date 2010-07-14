Кабмін не виключає подальшого підвищення ціни на газ

Кабінет міністрів України не виключає можливості подальшого підвищення ціни на газ для населення, а саме для споживачів 3-ої і 4-ої категорій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО.

За його словами, йдеться про тих, хто споживає більше 6-12 тис. м. куб. газу на рік і більше 12 тис. м. куб відповідно.

При цьому Ю. БОЙКО не уточнив терміни і об'єми підвищення.

Крім того, міністр заявив, що поки не планується підвищення ціни на газ для промислових підприємств.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою НКРЕ (№812 від 13 липня 2010 року) відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання і наявності або відсутності у абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року виростуть на 50%.