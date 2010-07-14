Затвердили заходи соцзахисту у сплаті комунальних послуг

Уряд сьогодні на засіданні затвердив заходи з посилення соціального захисту населення при сплаті житлово-комунальних послуг, які передбачають нарахування субсидій працездатним громадянам у разі, якщо вартість послуг перевищує 15% сукупного доходу і 10%, - для непрацездатних громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці і соціальної політики Василь НАДРАГА сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

"Це рішення спрямоване на забезпечення належного соціального захисту сімей, для яких вартість комунальних послуг складає понад 15% від сімейного бюджету для працюючих громадян і понад 10%, - для сімей, що складаються з пенсіонерів", - сказав В. НАДРАГА.

За його словами, уряд також скоротив перелік документів, які потрібні для нарахування державної допомоги. Зокрема, за його словами, працюючі громадяни повинні надати в органи соціального захисту заяву, декларацію про доходи і майновий стан, а також довідку про доходи, яка підтверджує декларацію.

Міністр уточнив, що для непрацюючих громадян (пенсіонерів та інвалідів) досить лише подати заяву для отримання субсидії, а також декларацію про прибутки, яка заповнюється зі слів претендента на отримання субсидії.

"Хотів би особливо підкреслити, що громадяни, у яких є поточна заборгованість за квартплату, також мають право на житлову субсидію, тобто така заборгованість не є перешкодою для отримання субсидій. Наявність боргу ніяк не впливає на її отримання", - сказав В. НАДРАГА.

За словами міністра, тим людям, які вже отримують субсидію, не треба нікуди звертатися додатково. "Розмір субсидії буде перерахований автоматично, про що одержувачі субсидій будуть проінформовані", - пояснив він.

В. НАДРАГА також повідомив, що уряд прийняв рішення про відкриття цілодобової урядової гарячої лінії 0800 507-309 за якою може звернутися кожен громадянин і отримати конкретну відповідь по конкретному випадку.