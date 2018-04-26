Підвищення ціни на газ: Тимошенко вдалося уникнути, Януковичу – ні?..

Таки дочекалися – газ для населення з 1 серпня подорожчає на 50%. Відповідну постанову ухвалила Національна комісія регулювання електроенергетики (№812 від 13 липня 2010 року). Цього ж дня вона була зареєстрована в Міністерстві юстиції. Також НКРЕ (постанова №813 від 13 липня 2010 року) піднімає граничний рівень ціни на газ для підприємств теплоенергетики, які забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення, теж з 1 серпня на 50%, що потягне за собою підвищення тарифів на ЖКП. Цей документ узгоджено з міністерствами фінансів і економіки.

Отож, «радість» нам забезпечена...

Підвищення вартості блакитного палива – відгомін співпраці з МВФ. До кінця липня керівництво фонду має ухвалити остаточне рішення про надання Україні кредиту в 14,9 млрд доларів, якого так наполегливо домагається влада. У ході попереднього схвалення позики на рівні експертів представники фонду вкотре «порадили» активно зайнятися модернізацією паливно-енергетичного комплексу, що сприятиме зміцненню газового сектору і поліпшенню фінансової позиції «Нафтогазу», обмежить дефіцит НАК до 1% ВВП в 2010 році і забезпечить його збалансовану фінансову позицію в 2011 році. Одночасно необхідно запровадити захист найуразливіших груп населення. Вердикт щодо кредиту, як відзначив керівник місії МВФ в Україні Танос Арванітіс, буде винесено «після того, як будуть прийняті законодавчі зміни, що стосуються бюджету і фінансового сектора”. А всі ці законодавчі зміни без урахування ціни на газ нереальні.

***Відпускна ціна на природний газ для абонентів, які споживають не більше 2,5 тис. куб. м у рік за наявності лічильника, зросте з 483,6 грн. за тис. куб. м до 725,4 грн за тис. куб. м, за відсутності лічильника - з 531,6 грн. за 1 тис. куб. м до 798 грн. за тис. куб. м.

Ціна на газ для абонентів, які споживають не більше 6 тис. куб. м у рік за наявності лічильника, збільшиться з 732 грн. за тис. куб. м до 1098 грн. за тис. куб. м, за відсутності лічильника - з 805,2 грн. за тис. куб. м до 1207,8 грн. за тис. куб. м.

Ціна на газ для абонентів, які споживають не більше 12 тис. куб. м у рік за наявності лічильника, зросте з 1498,8 грн. за тис. куб. м до 2248,2 грн. за тис. куб. м, за відсутності лічильника - з 1648,2 грн. за тис. куб. м до 2473,2 грн. за тис. куб. м.

Ціна на газ для абонентів, які споживають більше 12 тис. куб. м у рік за наявності лічильника, збільшиться з 1790,4 грн. за тис. куб. м до 2685,6 грн. за тис. куб. м, за відсутності лічильника - з 1968,6 грн. за тис. куб. м до 2954,1 грн. за тис. куб. м.

Граничний рівень ціни на природний газ для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення, з 1 серпня 2010 року виросте на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування і розподіл газу).

Уряд не виключає подальшого підвищення ціни на газ для окремих категорій населення, а саме для споживачів 3-ої і 4-ої категорій - хто споживає більше 6-12 тис. м. куб газу в рік і більше 12 тис. м. куб, відповідно.

Діюча система диференціації цін на природний газ для населення залежно від річного обсягу споживання, наявності або відсутності приладу обліку діє з 1 січня 2007 року. Останнє підвищення відпускних цін на природний газ для населення відбулося 1 грудня 2008 року на 35%.

"Газова" трійця - МВФ, влада і профспілки

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обґрунтованого рівня є одним із зобов`язань України перед МВФ. У 2009 році в гонитві за черговим траншем фонду уряд Юлії Тимошенко планував газове подорожчання на 20%, але тоді на гальмо натиснули профспілки. У гонитві за президентським кріслом нинішня влада – тоді опозиція – ці газові «рухи» зустріла шквалом критики. Мовляв, як же можна в такий кризовий момент добивати населення. Втрутилися у розбирання і профспілки.

***31 серпня 2009 р. Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив позов Національного форуму профспілок України (НФПУ), в якому було оскаржено постанову НКРЕ № 811 «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, який використовується для потреб населення» від 9 липня 2009 року. Постанова передбачала підвищення ціни газу для населення на 20% з вересня ц.р. і на 20% щокварталу, починаючи з січня 2010 року.

І що цікаво, їх причетність зіграла на руку як Тимошенко, так і «регіоналам». Перша змогла позбутися такого непопулярного, але справді потрібного кроку, а другі на всю країну змогли себе пропіарити як борців за справедливість. І якщо Тимошенко таки залишилася в історії такою, що героїчно вистояла перед натиском «рекомендацій» МВФ, правда не без допомоги профдіячів, то команді Януковича, мабуть, тепер дивитися в очі електорату буде складніше. У принципі, нічого дивного в діях нинішньої влади не немає. Ця частина нашої політичної еліти завжди була прихильником ідей промислових магнатів. І воно зрозуміло – економіка без такого двигуна буксуватиме. А рядовий українець, такий чутливий до «молебних» ноток, завжди зможе зрозуміти і потерпіти. Та як же профспілки? Вони і тепер націлилися на суд. Запевняють, що зможуть домогтися скасування планів уряду, «які порушують конституційний принцип заборони ухвалення рішень, що погіршують соціальне становище громадян». Цікаво, чи вийде у них зараз, начебто і підігравати нікому? До речі, голова НКРЕ Сергій Тітенко зазначає, що профспілки, згідно з чинним законодавством, були поінформовані про підвищення тарифів на газ, а постанова уряду, якою встановлена необхідність узгоджувати це питання з профспілками, у поточному році не діє, а "закон про колективні угоди, про профспілки, про соціальні стандарти і норми говорить, що необхідно провести консультації з профспілками". Утім, владна команда зі своєю промисловою спрямованістю зможе відстояти свої наміри, з урахуванням того, що ціни для населення на газ дотуються саме за рахунок могутніх виробництв – ГМК, хімпрому.

Влада не дотрималася обіцянок...

Одне тільки не клеїться в цій історії. Після «вдалих» для влади харківських українсько-російських домовленостей, зокрема, про зниження ціни на російський газ, Президент Віктор Янукович заявив, що тарифи на блакитне паливо і житлово-комунальні послуги для населення в 2010 році підвищуватися не будуть.

«Я хотів би сказати, що сьогодні, коли економіка країни знаходиться в такому важкому стані, це рішення (про зниження цін на російський газ – авт.), як мовиться, дасть нам можливість дуже істотно допомогти нашій економіці. І це дасть нам можливість не підвищувати цього року ні тарифи на газ, ні тарифи на житлово-комунальні послуги. Це дасть нам можливість значно стабілізувати більшість цін на товари народного споживання і підняти рівень зростання економіки і конкурентоспроможності різних галузей економіки, в яких велика складова енергетичних ресурсів», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Ну і як же тепер? Що змінилося? Виходить, вимоги МВФ, який так і не зміг дочекатися виконання обіцянок від минулої влади, стали суворіші. Але, схоже, фонд має рацію. Щорічно Нафтогаз змушений знаходити мільярди гривень для покриття різниці між закупівельними цінами на газ і тією ціною, за якою він реалізується населенню. У держави покривати розрив нічим. До цього можна додати через усе ту ж причину борг підприємств теплокомуненерго. За даними оперативного моніторингу, на 2 липня ц.р. підприємства ТКЕ сплатили лише 74% вартості природного газу, спожитого з 1 жовтня 2009 року. Заборгованість підприємств-теплопостачальників перед ДК «Газ України» за цей період перевищує 2,5 млрд. грн.

Іншими словами, щоби врятувати нас від дефолту, якого, до речі, без допомоги ззовні ми не зможемо уникнути, нас слід, м`яко сказати, «притиснути». І гарячкувати нічого. Просто ВІПам не варто було занадто опікуватися українцями, у турботі про себе коханих, мовляв, хто ж голосувати піде за таких недолюдків, і підвищити ціни на газ вже давно, адже це продиктоване економічними реаліями. Не варто забувати, що ціна, яку ми платимо за газ, чи не удвічі нижча за його ринкову вартість.

Список одержувачів субсидій розширять...

Правда, покваплюся заспокоїти, влада суворо виконує рекомендації МВФ, Пам`ятаєте, щодо підтримки малозабезпечених? Так от, прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що уряд розширить перелік категорій населення для виплати субсидій на компенсацію зростання тарифів на природний газ. Зокрема, за його словами, компенсуватися будуть витрати, які перевищують 15% сукупного доходу для працездатного населення, і 10% - для непрацездатних. Прем`єр також відзначив, що буде істотно спрощена процедура призначення такої державної допомоги. «Відділенням Пенсійного фонду доручено організувати нарахування субсидій на основі власної інформаційної бази одержувачів пенсійних виплат», - сказав він.

За словами М.Азарова, субсидії призначатимуться на основі принципу заяв - «людині не доведеться ходити по ЖЕКах, підприємствах, різних установах і збирати нескінченні довідки. Усі необхідні документи повинні підготувати і оформити органи соціального забезпечення. Ніяких інших документів ніхто від громадянина не в праві вимагати, а за пенсіонерів взагалі все зроблять відділення Пенсійного фонду». Прем`єр також попередив всіх чиновників, що «відносно тих, хто поставиться до роботи безвідповідально або байдуже, будуть зроблені суворі висновки».

Для малозабезпечених життя начебто «налагоджується». Хочеться вірити, що їм «опіки» держави вистачить і на газ, і на ліки, і на хліб.

Газ - розкіш не для бідних

Залишається уточнити, а як же бути з газом власної видобутку. Щоразу будь-яка політсила, яка прийшла до влади, заявляла, що населенню постачається саме він, тому і здорожчання блакитного палива українцям особливо чекати не варто. Ось тільки розібратися в сірих схемах його поставок до ладу неможливо. Як відомо, цей сегмент ринку – «темний ліс». Вважається, що ми видобуваємо 20 млрд. (саме стільки споживає населення) з приблизно 50 млрд. кубометрів, які споживаємо. Так до чого тут підвищення цін?.. Може, МВФ має на увазі саме український газ, і фонд дуже хвилює його ціна. Тоді як в цьому ракурсі пояснити ситуацію з різницею в тарифах “Нафтогазу”? Наші верхи завжди уникають коментарів на цю тему. Звернемося до спеціалістів.

Експерт Інституту Горшеніна Володимир Застава зазначає, що «собівартість видобування природного газу основним українським виробником – «Укргазвидобуванням» становить близько 30 доларів за тисячу кубометрів. Після підвищення мінімальна ціна газу для населення становитиме приблизно 67 доларів, а для підприємств, що забезпечують житлофонд гарячою водою і теплом, ще вище – понад 110 доларів».

Кажучи про можливі наслідки підвищення цін на газ, експерт зазначив, що уряд може зіткнутися з системною ситуацією неплатежів за комунальні послуги. «Соціологічні дослідження Інституту Горшеніна чітко показують, що при підвищенні тарифів тільки третина респондентів збирається оплачувати послуги ЖКГ у повному обсязі. При цьому, дві третини українців за новими тарифами сплачувати не зможуть - частково або ж повністю. Підвищення цін на газ для населення суперечить суспільним очікуванням – за даними наших досліджень, після підписання харківських угод про продовження перебування в Україні Чорноморського флоту, майже 40% українців очікували зниження ціни на газ», - підкреслив експерт.

Проте, зазначив В.Застава, нинішня українська влада не боїться розчарувати свій електорат і не побоюється ухвалювати непопулярні рішення напередодні місцевих виборів. «Видно, керівництво Партії регіонів, вважає, що прийнятий закон про місцеві вибори забезпечить їм перемогу в більшості регіонів. У цій ситуації вони просто нехтують думкою виборців», - сказав експерт.

Абсолютно логічно, як нам у минулі часи заявляв теж “потерпілий у боротьбі за справедливість”, вічний в пам`яті Павло Лазаренко: газ – привілей багатих. І це вірно. Подивіться, на заході давно навчилися економити це паливо – не прогрівати кімнати, в яких не живеш, вимикати теплопостачання пультиком, від`їжджаючи на роботу, і вмикати тільки по приїзду додому, при плюсовій температурі взимку використовувати електрообігрівачі, каміни і т.д. Зауважте, вони економлять зовсім не нашу копійчану зарплату. Є тільки одне але. Весь цивілізований світ йшов до цього не один рік і давно модернізував лінії електропередач, на відміну від нас, удосконалив енергоефективні складові і ще багато, багато чого зробив. Для порівняння. Подруга вирішила в будинку встановити новий газовий котел. І ось біда, будинок мало не на околиці мегаполіса. Майстер відразу заявив, що не варто ідею втілювати в життя. Тиск у трубі (який, до того ж, кілька разів у день скаче) не відповідає «бажанню» нового енергозберігаючого агрегату. Устаткування полетить, а його ремонт вельми витратний. Краще переробити старенький котел – і дешевше, і практичніше, хоч і ефект менший. А що до контролю обігріву в кожній кімнаті, то тут спец і взагалі розвів руками – може, де і є, але ми таким не займаємося. А приблизні підрахунки необхідних робіт розставили всі крапки над “і” – повністю переробити опалювання в будинку собі дорожче. Тому для бабусь і дідусів, які в глибинці все життя будували для своїх дітей на чесно зароблені гроші будиночок площею 100 кв. метрів, європейські поради виживання неприйнятні, однаково на переобладнання грошей не досить. Правда, заплатити за спожитий газ теж. Сподіватимемося, що держава, яка нас у цю газову яму загнала, знайде вихід. От аби не тільки для себе...

Олена Бистрицька (УНІАН)