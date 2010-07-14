«Укртатнафта» орієнтується на виробництво ДП і А-95

Кременчук. ПАТ «Укртатнафта» (Кременчук, Полтавської обл.) за підсумками 2010 року планує переробити 4,5 млн. тонн нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова правління підприємства Павло ОВЧАРЕНКО.

«За підсумками року плануємо вийти на 4,5 млн. тонн нафти», – сказав П.Овчаренко.

Він також повідомив, що сьогодні на підприємстві є великі надлишки дизпалива і бензину А-95.

«Ми запланували перевиробництво цих видів бензину за рахунок 92-го і 76-го бензинів», – сказав П.ОВЧАРЕНКО.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) створене в 1994 році відповідно до указу Президента України. Є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

Найбільшими акціонерами ПАТ «Укртатнафта» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».