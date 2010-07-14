Тимошенко оскаржуватиме у судах підвищення цін на газ

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що буде боротися, зокрема, оскаржуючи у судах «безпідставне і аморальне» рішення влади про підняття цін на природний газ для побутового споживання населенням України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми підемо у суди і будемо боротися за те, щоб людям не підвищували ціни на газ. Тому що це буде не просто знущання – це по суті буде вбивство фінансове, економічне тих родин, які сьогодні живуть з цих нещасних копійок – пенсій і заробітних плат», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як вона також наголосила, навіть у розпал кризи є категорично аморальним людям, які в Україні мають незначну зарплату і пенсії, стрімко підвищувати тарифи, а також плату за природний газ. «Саме тому я сьогодні не просто обурена: якщо ЯНУКОВИЧ розповідає, що у них починає налагоджуватися економіка, то яке він має моральне право зараз, при тих пенсіях і зарплатах, піднімати на 50% ціну на побутовий природний газ для споживання людьми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона також підкреслила, що «для цього немає ніяких підстав і ніякої потреби».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила про рішення Національної комісії з питань регулювання електроенергетики підняти ціну на природний газ на 5% для промислових підприємств.