«Укртатнафта» збереже у назві татарське коріння

Кременчук. ПАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук, Полтавська обл.) не планує проводити ребрендинг підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив колишній член Наглядової ради підприємства Геннадій КОРБАН.

За його словами, у зв`язку з тим, що акції Татарстану продані іншим акціонерам, підприємство не планує робити ребрендинг.

Г.Корбан відзначив, що «Укртатнафта» - це зареєстрована торгова марка. І якщо раніше розглядалося питання ребрендингу і зміни назви без складової Татарстану, то сьогодні про ребрендинг мова не йде.

«Це ж витрати. Це і ліцензії переписувати. Це важкий і грошовий процес. Поки не бачимо доцільності ребрендингу».- сказав Г.Корбан.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) створене в 1994 році відповідно до указу Президента України. Є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

Найбільшими акціонерами ПАТ «Укртатнафта» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».