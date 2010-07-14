Неприпустимо вирішувати проблеми «Нафтогазу» за рахунок населення

Під вивіскою реалізації вимог Міжнародного валютного фонду практично вирішується фінансова проблема НАК «Нафтогаз України» і державного бюджету країни за рахунок населення.

Таку думку УНІАН висловив лідер всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт» Віталій ЯКОВЕНКО, коментуючи рішення НКРЕ про 50% підвищення ціни на газ для населення.

«У нас є газ власного видобутку, якого більш ніж вистачає для споживання не тільки для всього населення країни, але і для підприємств ТКЕ. І українці – навіть за нинішніми тарифами – вже значно переплачують його вартість. Тому будь-яке підвищення ціни для населення – це додатковий необґрунтований заробіток. Для «Нафотогазу» це буде плюс 5-6 млрд. грн. в рік», - сказав він.

При цьому лідер «КФ» підкреслив, що разом з підвищенням ціни на газ зросте і сума, яку держава витратить на субсидії, – у середньому це близько 4 млрд. грн. в рік.

«Міське населення, яке використовує газ тільки для приготування їжі, практично не відчує цього, на відміну від тих сімей, які використовують блакитне паливо для обігріву житла і підігріву води. Сумарно вони використовують 9 млрд. кубометрів в рік і весь фінансовий вантаж цього підвищення ляже на них. 80% цих сімей використовує старе устаткування українського виробництва, яке за принципом своєї роботи є дуже витратним. У опалювальний сезон вони витрачають більше 1000 кубів в місяць, а в рік – 7-8 тисяч. Для них переплата складе близько 5620 гривень в рік. Ті, хто використовує менш енерговитратне устаткування, споживають до 6 тис. кубометрів. У рік їх переплата складе вже 1830 гривень», - відзначив В.Яковенко.

На його думку, вірогідність протесту населення і недоплат дуже висока, але вона буде короткостроковою.

«У газівників є вентиль, яким вони активно примушуватимуть до оплати, перекриваючи газ неплатникам. Тому хвиля неплатежів швидко спаде», - заявив лідер «Комунального фронту».