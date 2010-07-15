Підвищення тарифів на газ вигідне “Газпрому”, а не Україні

Підвищення тарифів на газ вигідне, у першу чергу, "Газпрому", а не Україні, вважає експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

"Додаткові фінансові ресурси, які з'являться за рахунок зростання цін на газ, НАК "Нафтогаз України" витрачатиме, у першу чергу, на зменшення дефіциту компанії, погашення існуючої заборгованості за попередні роки і поточних розрахунків за постачання імпортного газу за контрактами від 19 січня 2009 року. Це відповідає інтересам "Газпрому" і вимогам МВФ", - заявив експерт.

Він підкреслив, що рішення про підвищення тарифів на газ від 13 липня не забезпечують прозорого напряму додаткових інвестицій у геологічну розвідку, освоєння і розробку родовищ і видобуток власного газу; не створюють достатньої мотивації і можливостей для впровадження газоощадних технологій; не гарантують соціально незахищеним групам населення повноцінної компенсації за підвищення цін на газ. "Ці питання актуальні для України, але не є пріоритетами ні для російського постачальника, ні для МВФ", - зазначив експерт.

Б. СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що для України критично потрібне серйозне реформування газового сектора на основі чіткої, прозорої і зрозумілої державної програми, де введення економічно обгрунтованих цін і споживачам, і виробникам має бути лише одним з конкретних кроків у цілій системі заходів. Ця програма, серед іншого, повинна передбачати, у першу чергу, три дієві механізми, які гарантуватимуть: повноцінну адресну компенсацію соціально незахищеним громадянам; збільшення інвестицій у власне газодобування і стимулювання економії газу усіма споживачами.

"Таку програму вимагав від уряду колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО. За прийняття програми реформ висловлювався і чинний Президент Віктор ЯНУКОВИЧ. Такий підхід був підтриманий і міжнародними організаціями, зокрема, Європейською комісією і МФІ - в Брюссельській спільній заяві від 23 березня 2009, а також МВФ - у Меморандумі 2009 року. Проте, ні нинішній, ні попередній уряди, на жаль, Програму не розробили і задекларованих реформ не здійснили", - констатував Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, відпускні ціни на природний газ для населення з 1 серпня виростуть на 50%.