Поставки сировини на українські НПЗ скоротилися на 2,8%

Постачання нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, у січні-червні скоротилися на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 5 млн. 206,4 тис. тон.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні-червні українські НПЗ переробили 5 млн. 211,8 тис. тон нафтової сировини, що на 2,4% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році постачання нафти і газового конденсату на українські НПЗ збільшилися на 5,7% порівняно з 2008 роком - до 11 млн. 432,8 тис. тон. У 2009 році українські НПЗ переробили 11 млн. 507,7 тис. тон нафтової сировини, що на 6,1% більше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тон нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів та 51% ринку дизельного пильного.