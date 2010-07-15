Виробництво бензину в Україні знизилося на 9,2%

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, у січні-червні скоротили виробництво автомобільного бензину на 9,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 1 млн. 431,9 тис. тон. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Виробництво дизельного палива в Україні у січні-червні скоротилося на 3,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 1 млн. 562,6 тис. тон.

Виробництво мазуту в Україні у січні-червні збільшилося на 4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 1 млн. 123,7 тис. тон.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 22,6% порівняно з 2007 роком, до 3217,4 тис. тон. Виробництво дизельного палива в Україні у 2008 році скоротилося на 21,5% - до 3216,0 тис. тон, а мазуту на 31,7% - до 2270,0 тис. тон.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ збільшили виробництво автомобільного бензину на 0,8% порівняно з 2008 роком, до 3,257 млн. тон. Виробництво дизельного палива збільшилося на 6,8% - до 3,909 млн. тон, а виробництво паливневого мазуту збільшилося на 5,6% - до 2,569 млн. тон.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тон нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.