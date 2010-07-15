В Україні посилять стандарти якості нафтопродуктів?

Громадські організації та експерти ринку нафтопродуктів виступають проти перенесення термінів посилення державних стандартів якості нафтопродуктів і запровадження мит на імпорт пального.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявили керівники Всеукраїнської громадської організації «Комітет захисту споживачів нафтопродуктів», Міжнародної доброчинної організації «Інформаційний центр «Зелене досьє» і Консалтингової групи «А-95» під час прес-конференції в Києві.

Зокрема, дискусія за участю фахівців нафтопереробних компаній, представників найбільших автозаправних мереж, автомобільних ділерів та об`єднань підприємців була присвячена намірам Міністерства палива та енергетики України відмовитися від запланованого в 2007 р. переходу з 1 січня 2011 р. на кращі стандарти якості нафтопродуктів, що відповідають євростандартам Євро-4 і Євро-5, а також запровадити мита на імпорт нафтопродуктів з метою захисту українських виробників.

«Впровадження імпортного мита одночасно із збереженням старих стандартів якості приведе до подальшого збільшення частки неякісного і фальсифікованого палива на ринку з одночасним його подорожчанням прямо пропорціонально розміру мита», – заявив президент «Комітету захисту споживачів нафтопродуктів» Андрій ПАСІШНИК.

За його розрахунками, якщо брати до уваги обговорювані в Мінпаливенерго ставки імпортних мит на рівні 60-120 євро за тонну, то бензин подорожчає на 0,6-1,20 грн./літр, притому що якість пального на ринку погіршає.

А.ПАСІШНИК вважає, що в ситуації, яка склалася, державі необхідно не підвищувати податки на пальне, а відновити перевірки якості нафтопродуктів, розширити повноваження недержавних організацій щодо захисту прав споживачів і законодавчо допомогти вітчизняним НПЗ модернізувати свої виробництва.

У свою чергу, керівник Міжнародної доброчинної організації «Інформаційний центр «Зелене досьє» Тамара МАЛЬКОВА зазначила, що основний ризик продовження старих стандартів якості нафтопродуктів полягає в привабливості України, що дедалі зростає, як країни для утилізації і постачань неліквідної продукції.

«Скрізь стандарти якості тільки посилюють, а Україна стоїть на місці. Утилізація неякісної продукції за кордоном коштує дуже дорого, тому наша країна виглядає вельми привабливо як напрямок утилізації відходів», – заявила Т.МАЛЬКОВА, підкресливши, що такі процеси вже спостерігаються в ряді товарних позицій.

Директор Консалтингової групи «А-95» Сергій КУЮН зазначив, що імпортне мито і дозвіл випускати пальне за застарілими стандартами не забезпечать збільшення завантаження українських заводів, як вважають у Мінпаливенерго. «Лисичанський НПЗ завантажений на 100%, потужність Одеського НПЗ мінімальна, у Шебелинського ГПЗ немає більше сировини, Західно-країнські НПЗ настільки застаріли, що не вміщаються навіть у стандарти Євро-2», - додав він.

За його словами, теоретично може наростити виробництво тільки ПАТ «Укртатнафта».

Він також зазначив, що мито вдарить по всіх без винятку учасниках ринку і споживачам, оскільки різке подорожчання нафтопродуктів додатково знизить споживання, яке вельми істотно скоротилося внаслідок кризи.

Представники згаданих організацій солідарні з думкою про те, що в цій ситуації державі необхідно ввести плаваючу шкалу оподаткування бензину і дизпалива (за принципом вища якість – нижчий податок), відновити контроль якості в мережі збуту і прийняти закони, що дозволяють нафтопереробним заводам оптимізувати витрати на модернізацію своїх виробництв.