Видобуток газу в Україні скоротився на 6,3%, нафти – на 12,2%

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-червні скоротили видобуток природного газу на 6,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 9,6 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, у січні-червні видобуток нафти в Україні скоротився на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1,279 млн. тон.

Видобуток газового конденсату в Україні у січні-червні скоротилася на 6,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 485,0 тис. тон, а газу нафтового попутного скоротився на 16,4% - до 324,0 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 2,1% порівняно з 2008 роком, до 20,3 млрд. куб. м. Видобуток нафти скоротився на 6,2% - до 2,899 млн. тон, видобуток газового конденсату скоротився на 5,2% - до 1,018 млн. тон, а газу нафтового попутного скоротився на 14,2% - до 744 м. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК "Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта" і ДАТ "Чорноморнафтогаз", що входять в структуру НАК "Нафтогаз України".