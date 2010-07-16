Експерти проти відтермінування запровадження Євро-4,5

Ряд громадських організацій і експертів ринку нафтопродуктів виступають проти можливого відстрочення введення в Україні стандартів якості нафтопродуктів Євро-4 і Євро-5, оскільки це йде врозріз з міжнародними зобов`язаннями країни і створює передумови для зростання частки неякісної продукції на ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили в ході конференції «Яким повітрям дихатимуть українці в 2011 р., або Нафтопродукти якої якості потрібні Україні» у четвер в Києві.

Так, представники компанії «ТНК-ВР Коммерс» украй негативно оцінюють можливе перенесення термінів впровадження стандарту палива Євро-4. За їх словами, таке відтермінування лише сповільнить розвиток місцевого паливного ринку.

«Перехід нашої країни на євростандарти неминучий. Україна узяла на себе відповідні зобов`язання ще в 2005 році, підписавши з ЄС меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері енергетики», – повідомив керівник відділу зв`язків з міжнародними і громадськими організаціями ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Микола ТИМОЩУК.

При цьому він додав, що «ці зобов`язання були підтверджені і при вступі країни до СОТ, і вони будуть в черговий раз продубльовані при підписанні Україною угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Врешті-решт, саме життя, сам ринок вже вимагають таких нафтопродуктів».

У свою чергу, директор департаменту якості компанії «Паралель» (м. Донецьк) Олександр ТІТОВ висловив думку, що необхідно повернутися до питання відміни сертифікації імпортних нафтопродуктів, вироблених за вищими стандартами, ніж українські ДСТУ. «Ще Леонід Кучма підписав такий указ, але він так і не вступив у дію», – заявив представник «Паралелі».

Фахівці також висловилися за прискорену уніфікацію українських стандартів якості нафтопродуктів з європейськими нормами EN 228 (для бензинів) і EN 590 (для дизельного палива).