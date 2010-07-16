Україна збільшила транзит газу на 30%

Транзит природного газу територією України у січні-червні ц.р. збільшився на 30,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України у січні-червні ц.р. скоротився на 35,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Також у повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України за перше півріччя 2010 р. збільшилося на 25,9%, а нафти – скоротилося на 25,9%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2009 році транзит природного газу територією України скоротився на 19,9% порівняно з 2008 роком. Транзит нафти територією України в 2009 році скоротився на 11,4% порівняно з 2008 роком. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системі України у 2009 році скоротилося на 5,9%, а газу – на 20,3%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні «Укртранснафти».