Болгарія візьме участь у будівництві "Південного потоку"

Росія і Болгарія підписали "дорожню карту" розробки техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту будівництва болгарської ділянки газопроводу "Південний потік" (South Stream).

Як повідомляє РІА “Новости”, документ був підписаний у п`ятницю.

Нагадаємо, що протягом майже року позиція Болгарії стосовно участі в проекті була незрозумілою, і 7 липня 2010 року Росія одержала підтвердження участі Болгарії в будівництві "Південного потоку".

Тоді прем`єр-міністр Болгарії Бойко БОРИСОВ зазначив, що з Росією узгоджена можливість використання для проекту "Південний потік" газотранспортної системи країни, що вже є на території, а обсяг газу, що проходить через Болгарію, буде збільшений на 63 мільярди кубометрів.