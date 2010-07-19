Іран може занести «ЛУКОЙЛ» до "чорного" списку

Іран заявляє, що може заборонити роботу в країні іноземним компаніям, які відмовляться від реалізації яких-небудь проектів в Ірані унаслідок введених проти цієї країни міжнародних санкцій.

Про це заявив міністр нафтової промисловості Ірану Масуд Мірказемі, повідомляє «Радіо Свобода».

Як приклад він привів компанію «Лукойл», яка в березні відмовилася від проекту «Анаран» по видобутку нафти в Ірані із-за труднощів в його реалізації, що виникли унаслідок санкцій, введених проти цієї країни Сполученими Штатами.

Довідка УНІАН. Компанії "ЛУКОЙЛ" належать 6 нафтопереробних заводів в Росії і за кордоном: у Україні, Болгарії і Румунії. Їх сукупна потужність складає 14 млн. тонн нафти в рік. Одеський НПЗ, з 2000 року що належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛУ», здатний щорік переробляти 2,8 млн. тонн нафти.