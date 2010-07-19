ВР не вдається зупинити витік нафти в Мексиканській затоці

Фахівці виявили ознаки витоку нафти з-під захисного куполу в Мексиканській затоці. Їх насторожили виділення з-під його підстави часток сировини, а також вірогідна концентрація метану.

Окрім цього, фахівці стривожені низьким тиском в районі підстави заглушки, передає Associated Press із посиланням на представника федеральних властей США.

Крім того, за словами співбесідника агентства, адміністрація британської компанії ВР не виконує вимоги уряду США про суворий контроль захисного куполу. Втім, офіційний представник ВР Марк Салт відзначив що компанія "Продовжує тісно співробітничати з вченими США в питанні випробувань захисного куполу".

Колишній глава Берегової охорони США, а нині - відповідальний за контроль ліквідації аварії в Мексиканській затоці адмірал Тед Аллен направив письмовий запит у ВР. У нім він вимагає перевірити, наскільки сильно впав тиск, зробити виводи про причини просочування нафти з-під захисної заглушки, а також про концентрацію метану. Інакше він загрожує припинити випробування захисного куполу.

Нагадаємо, вибух на нафтовій платформі Deepwater Horizon в Мексиканській затоці, належній ВР на правах оренди, стався 20 квітня 2010г. Після цього платформа затонула, а з пошкодженої свердловини в морі почала витікати нафта, що стало причиною найбільшої екологічної катастрофи в регіоні.