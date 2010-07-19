ВР продасть всі НПЗ та АЗС

Керівництво британської ВР підготувало план з радикальної реструктуризації цієї британської нафтової компанії, який передбачає продаж усіх нафтопереробних заводів і автозаправних станцій, які їй зараз належать. Про це повідомив напередодні лондонський тижневик Sunday Times.

Одночасно в рази буде скорочено присутність ВР в нафтовидобувному секторі США. Видання повідомляє, що керівництво компанії прийшло до висновку, що її нинішні труднощі в Сполучених Штатах не закінчаться з усуненням витоку нафти із зруйнованої свердловини на дні Мексиканської затоки. У результаті розроблено план, який одержав назву "Майбутнє ВР".

Він передбачає кардинальним чином змінити політику компанії, і, звільнившись від виробництва і продажу палива, зосередитися на видобутку нафти і газу за межами США.

Розпродаж АЗС і нафтопереробних заводів є додатковим кроком, якому передуватиме затвердження програми продажу родовищ у США - на Алясці і в Мексиканській затоці.

Серед регіонів, де британська компанія має намір розширити свою присутність – Бразилія і Західна Африка, повідомляють Вести.ру з посиланням на ІТАР-ТАРС.