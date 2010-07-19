Лисичанський НПЗ запуститься через 4 дні

У ніч з 17 на 18 липня всі установки ЗАТ «ЛІНІК» (Лисичанський НПЗ, Луганська обл.) були аварійно зупинені в результаті повного припинення подачі електроенергії з боку ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання».

Про це УНІАН повідомили в департаменті зі зв`язків з громадськістю ТОВ «ТНК-ВР Коммерс».

У повідомленні наголошується, що потерпілих немає, всі об`єкти своєчасно переведені в безпечний режим. До середини дня 18 липня енергопостачання підприємства було відновлене. Фахівці ЗАТ «ЛІНІК» приступили до тестування устаткування і пуско-налагоджувальних робіт.

За попередніми оцінками, для виходу на технологічний режим НПЗ знадобиться чотири дні.

«Енергетики несуть повну відповідальність за ситуацію, яка склалася. Вони мають усвідомлювати те, що раптові зупинки значно підвищують знос устаткування і можуть привести до аварій на установках. Наприклад, в результаті знеструмлення заводу припинила роботу охолоджувальна система оборотного водопостачання. Чи треба говорити, до чого це може привести, та ще в таку спеку?» – відзначив президент ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Сергій ЛІЗУНОВ.

Він підкреслив, що вже не вперше завод стає заручником дій енергетиків, і лише завдяки високому професіоналізму колективу НПЗ вдається мінімізувати наслідки НС.

«Ненадійна робота підстанції «Ювілейна», через яку здійснюється подача електроенергії на Лисичанський НПЗ, із завидною регулярністю підносить нам неприємні сюрпризи. Необхідно убезпечити стратегічне галузеве підприємство від подібних ризиків», – підкреслив С.Лізунов.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до плану Лисичанського НПЗ, у липні ц.р. була передбачена переробка 525 тис. тонн нафтової сировини. Завод розраховував виробити близько 150 тис. тонн автомобільних бензинів і 170 тис. тонн дизельного палива.

До 30% потреб НПЗ в електроенергії можуть бути забезпечені за рахунок генерації на власній заводській ТЕЦ, понад 70% підприємство змушене купувати у зовнішніх постачальників.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) – другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ЗАТ "ЛІНІК", яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.