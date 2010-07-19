«Нафтогаз» скоротив платежі до бюджету на 33,7%

Підприємства, що входять до структури НАК "Нафтогаз України", у січні-червні п.р. скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 33,7%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 13 млрд. 925,4 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні наголошується, що в цілому підприємства, що належать до Мінпаливенерго, у січні-червні п.р. скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 26,0%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 18 млрд. 22,2 млн. грн., в т.ч. до Держбюджету – 17,320 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році підприємства, що входять до структури НАК "Нафтогаз України", збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 59,5%, порівняно з 2008 роком, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

В цілому, підприємства, що належать до Мінпаливенерго, у 2009 році збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 47,1%, порівняно з 2008 роком, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., в т.ч. до Держбюджету – 47 млрд. 369,4 млн. грн.