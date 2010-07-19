Рівень розрахунків за спожитий газ в Україні збільшився до 80,7%

Протягом січня-червня 2010 р. підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 26 млрд. 285,3 млн. куб. м природного газу на загальну суму 34 млрд. 232,4 млн. грн., за які сплачено 27 млрд. 616,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні наголошується, що рівень розрахунків усіх споживачів за газ у січні-червні п.р. збільшився на 0,2 процентні пункти, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 80,7%.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 38 млрд. 249,2 млн. куб. м природного газу на загальну суму 46 млрд. 389,3 млн. грн., за які було сплачено 40 млрд. 99,1 млн. грн.

Рівень розрахунків усіх споживачів за газ в 2009 році скоротився на 7,5 процентних пунктів, порівняно з 2008 роком, до 86,4%.