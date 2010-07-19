«Нафтогаз» збільшив освоєння капітальних інвестицій на 2,7%

Підприємства, що входять до структури НАК "Нафтогаз України", у січні-червні п.р. збільшили освоєння капітальних інвестицій на 2,7%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млрд. 527,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні наголошується, що в цілому підприємства, які належать до Мінпаливенерго, у січні-червні п.р. освоїли 2 млрд. 951,5 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 19,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства, що входять до структури НАК "Нафтогаз України", скоротили освоєння капітальних інвестицій на 18%, порівняно з 2008 роком, до 3 млрд. 276,9 млн. грн..

У цілому, підприємства, що належать до Мінпаливенерго, в 2009 році освоїли 8,712 млрд. грн. капітальних інвестицій, що на 10,0% менше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.