Позапланова зупинка Лисичанського НПЗ не дестабілізує ринок

Позапланова зупинка ЗАТ «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганською обл.) не позначиться на стабільності українського паливного ринку й не призведе до збільшення вартості нафтопродуктів усередині країни.

Про це УНІАН повідомили в департаменті зв`язків із громадськістю ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» із посиланням на президента компанії Сергія ЛИЗУНОВА.

«Для підвищення цін на пальне зараз немає ніяких підстав. Існуючі в країні запаси достатні для того, щоб безболісно пройти період вимушеної зупинки заводу. Крім того, вартість сировини й нафтопродуктів на зовнішніх ринках стабільні. Збільшення паливних цін із посиланням на зупинку «ЛИНИК» слід розглядати як спекулятивні дії», - зазначив президент ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» С.ЛИЗУНОВ.

Як повідомляв УНІАН, у ніч із 17 на 18 липня всі установки ЗАТ «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) були аварійно зупинені в результаті повного припинення подачі електроенергії з боку ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання». За попередніми оцінками, для виходу на технологічний режим НПЗ буде потрібно чотири дні.

Завод раніше неодноразово припиняв роботу внаслідок припинення постачання електроенергії. Так, 14 серпня 2007 року через пошкодження лінії енергопостачання на підстанції «Ювілейна», що належить Луганським енергетичним мережам, було аварійно зупинено всі технологічні установки ЗАТ «ЛИНИК».

До 30% потреб НПЗ в електроенергії може бути забезпечено за рахунок генерації на власній заводській ТЕЦ, понад 70% підприємство вимушено купувати у зовнішніх постачальників.

Відповідно до плану Лисичанського НПЗ у липні було передбачено переробку 525 тис. тонн нафтової сировини. Завод розраховував виробити близько 150 тис. тонн автомобільних бензинів і 170 тис. тонн дизельного пального.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ЗАТ "ЛИНИК", яке є власником виробничих потужностей Лисичанского НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.