Білорусь і Литва просувають диверсифікацію енергопоставок

Прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ затвердив склад білоруської частини двосторонньої білорусько-литовської робочої групи з співробітництва у питаннях паливно-енергетичного комплексу.

Відповідне розпорядження оприлюднене на офіційному сайті білоруського уряду.

Білоруську частину групи очолив перший заступник прем`єр-міністра Володимир СЕМАШКО. До складу групи увійшли перший заступник міністра енергетики Едуард ТОВПЕНЕЦЬ, заступник голови концерну "Белнафтохім" Володимир ВОЛКОВ, а також представники Мінекономіки, Мін’юсту, Мінтрансу, Держкоммайна, ВАТ "Белтрансгаз", ЗАТ "Білоруська нафтова компанія".

Відповідно до розпорядження, робочій групі доручено до 1 листопада 2010 року в установленому порядку внести прем`єр-міністру Білорусі пропозиції щодо можливості будівництва терміналу скрапленого природного газу на території Литви для поставок скрапленого природного газу через литовську територію до Білорусі. Крім того, робоча група має підготувати пропозиції щодо поставок нафти з Венесуели через морські термінали і територію Литви до Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про створення двосторонньої робочої групи зі співробітництва у питаннях паливно-енергетичного комплексу було досягнуто під час зустрічі прем`єр-міністра Білорусі Сергія СИДОРСЬКОГО і прем`єр-міністра Литви Андрюса КУБІЛЮСА 28 червня 2010 року в Мінську.