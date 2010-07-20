Діденко залишається під арештом

Апеляційний суд міста Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду столиці про обрання запобіжного заходу в вигляді арешту стосовно колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні після розгляду апеляції на рішення Печерського суду.

Суд мотивував своє рішення тим, що адвокати І.ДІДЕНКА не навели доказів на користь необхідності відміни рішення про його арешт.

Під час зачитування суддею рішення присутній у залі суду І.ДІДЕНКО зауважив, що не згоден з таким рішенням суду, оскільки воно необгрунтоване.

«Суд взагалі не взяв до уваги наші докази. І він написав те, що написав. Як ми можемо бути цим задоволені», - сказав адвокат І.ДІДЕНКА Ігор СТЕПАНОВ.

Він також пояснив, що І.ДІДЕНКО звертався до консульства США для отримання візи у зв’язку з тим, що термін дії його візи закінчився, й він мав намір отримати нову. У консульстві йому відмовили.

Звинувачення у намірі І.ДІДЕНКА залишити Україну у зв’язку з його звернення до консульства США було однією з причин зміни запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 12 липня обрав стосовно І.ДІДЕНКА міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.

Суд мотивував своє рішення тим, що І.ДІДЕНКО, маючи високий соціальний статус, оскільки свого часу перебував на відповідальній посаді, має можливість перешкоджати слідству, тому з метою попередження таких дій, суд виніс рішення про його арешт.

І.ДІДЕНКО був затриманий 9 липня. За словами начальника прес-центру СБУ Марини ОСТАПЕНКО, затримання І.ДІДЕНКА відбулося у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено стосовно нього 10 червня за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.