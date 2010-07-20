Великогуртові ціни на нафтопродукти в Україні зросли

З 13 по 20 липня середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,1-2,2% (в середньому на 1,1%). Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 13 по 20 липня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 2,6%, або 210 грн./т, – до 8140 грн./т;

на бензин А-92 – збільшилися на 1,0%, або 80 грн./т, – до 8200 грн./т;

на бензин А-95 – збільшилися на 2,3%, або 190 грн./т, – до 8420 грн./т;

на дизельне паливо – збільшилися на 2,8%, або 190 грн./т, – до 7000 грн./т.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).