"Укргазвидобування" відкрила нове газове родовище

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», за результатами пошукових робіт відкрила Буцівське газове родовище (Мостиський р-н, Львівської обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні наголошується, що пошуковою свердловиною Буцівська-2 при випробуванні на глибині 1100-1060 м одержано прилив газу дебетом 4,1 тис. куб. м на добу.

Перспективні запаси родовища оцінюються в 200 млн. куб. м. Підготовлені геологічні матеріали щодо відкриття Буцівського родовища направлені для представлення в Державну комісію з запасів корисних копалини.

Роботи на Буцівському родовищі проводяться газо-промисловим управлінням «Львівгазвидобування» (філіал ДК «Укргазвидобування).

Родовище розтащоване між Хідновицьким та Свидницьким родовищами, на яких ведеться видобуток газу. Завдяки вигідному розташуванню при розробці Буцівського родовища ДК «Укргазвидобування» зможе ефективно використовувати діючу інфраструктуру сусідніх родовищ.

«Додаткові ресурси газу, одержані в результаті відкриття Буцівського родовища, сприятимуть подальшій стабілізації видобутку газу в Західній Україні», - заявив директор ДК «Укргазвидобування» Юрій БОРИСОВ.