«Київенерго» заявляє про 50% готовність до опалювального сезону

АЕК «Київенерго» (м. Київ) заявляє, що компанія підготувалася до нового опалювального сезону на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління АЕК «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На сьогоднішній день компанія готова до опалювального сезону на 50%», - сказав він.

За його словами, фінансовим планом компанії на цей рік передбачені витрати на ремонтне обслуговування устаткування в обсягу близько 130 млн. грн., а річний план капітальних вкладень на 2010 рік становить близько 253 млн. грн.

При цьому він зазначив, що сьогодні фактичне виконання ремонтних робіт і капітальних вкладень становить близько 50%.

Е.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що станом на 15 липня загальна заборгованість компанії за спожитий газ становить 2,042 млрд. грн., а заборгованість споживачів за спожиту електро- і теплову енергію становить близько 2 млрд. грн., зокрема, за теплову енергію борг - 1,1 млрд. грн., за електроенергію - 0,9 млрд. грн.

Також голова «Київенерго» додав, що через встановлення тарифів на відпущення теплової енергії, затверджених КМДА на рівні нижче за собівартість, збитки з реалізації теплової енергії станом на 1 січня ц.р. становили 1,472 млрд. грн., а за січень-червень – 0,589 млрд. грн.

За його словами, на сьогоднішній день загальна сума невідшкодованих збитків «Київенерго» від реалізації теплової енергії споживачам Києва, з урахуванням боргу за минулий період, становить 2,061 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (м. Київ) є найбільшим виробником теплової енергії та електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - в тепловій енергії.