«Нафтогаз» прискорить введення 3-х родовищ

НАК «Нафтогаз України», враховуючи існуючий стан ресурсної бази, вважає одним з основних напрямів діяльності з нарощування видобтку швидке введення в експлуатацію Одеського і Безіменного газових і Суботінського нафтового родовищ в українській частині шельфу Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що крім того, основними напрямами діяльності з нарощування видобутку газу і нафти є: будівництво нових і реконструкція існуючих дотискувальних компресорних станцій (ДКС) для зниження гирлового тиску на свердловинах, а також різке нарощування обсягів геологорозвідувальних робіт і експлуатаційного буріння ВАТ «Укрнафта».

У компанії відзначають, що в ході спільної геолого-технічної наради НАК «Нафтогаз України», Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Департаменту з питань нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Міністерства палива і енергетики були схвалені основні показники програми геологорозвідувальних робіт і програми робіт з видобутку газу і нафти на підприємствах НАК «Нафтогаз України» на період 2011-2015 рр.

У ході наради обговорювалися результати геологорозвідувальних робіт, приріст запасів вуглеводнів, виконання завдань з видобутку газу і нафти, стан розробки родовищ, проведення робіт з капітального ремонту свердловин і інтенсифікації видобутку вуглеводнів за перше півріччя 2010 року, а також очікувані результати до кінця 2010 року і проекти планів геологорозвідувальних робіт, нарощування запасів вуглеводнів і проекти планів з видобутку нафти і газу на 2011 рік і в перспективі до 2015 року.

Так, впродовж січня-червня 2010 року нафтогазовидобувні підприємства «Нафтогаза України» проводили геологорозвідувальні роботи на 70 майданчиках і родовищах в трьох нафтогазоносних регіонах України: Східному, Західному і Південному.

У результаті проведених геологорозвідувальних робіт були відкриті Буцівське газове родовище у Львівській області, нові нафтові поклади на Наріжнянському родовищі, нові газові поклади на Рудківському родовищі.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.