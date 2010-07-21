МЦПД: Основна проблема нашої енергетики - корупція

Експерти Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД, Київ) вважають, що основними проблемами в енергетичній галузі України є корупція в галузі, відмінність задекларованих пріоритетів державної енергетичної політики від реальних дій, недосконалість тарифної політики, відсутність зовнішніх інвестицій, існування енергетичної статистики, яка не відображає реальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник проекту МЦПД Ігор ЖОВКВА, представляючи сьогодні в Києві аналітичну записку «Виклики для енергетичної безпеки України: сучасний стан».

У документі зазначається, що контроль за діяльністю компаній – природних монополістів не здійснюється належним чином, хоча саме для цього була створена Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ). В даний час НКРЕ фактично підпорядкована уряду України, від якого вона має бути незалежною.

На думку експертів центру, енергетика в Україні перетворилася з економічного на політичний чинник, який заважає їй стати економічно конкурентоспроможною на міжнародному ринку. Європейський Союз зацікавлений в Україні як енергетичному партнерові, але з ЄС Україна підписує лише меморандуми і загальні заяви, які не мають обов`язкового характеру. Натомість з Росією Україна підписує обов`язкові до виконання угоди, а українські компанії підписують з російськими контракти, які більше відповідають Енергетичній стратегії Росії, ніж України, поглиблюючи енергетичну залежність держави.

Експерти МЦПД вважають, що жоден з впливових гравців на полі енергетичної безпеки України, які формують або впливають на формування енергетичної політики нашої держави: влада України, міжнародні партнери, бізнес і споживачі, не захищає національних інтересів і до цих пір не гарантує енергетичної безпеки держави.

Також експерти відзначають, що розроблена в 2006 році Енергетична стратегія стала вдалою спробою сформувати енергетичну політику в Україні, де за радянських часів її ніколи не було і не могло бути. В даний час Енергетична стратегія є фундаментом, на якому потрібно будувати політику, спрямовану на забезпечення енергетичної безпеки України.

На думку експертів, найнебезпечніші виклики для енергетичної безпеки України виникають в таких трьох сферах. По-перше, це законодавча база – через відсутність єдиного механізму ухвалення законів і укладення міжнародних угод у сфері енергетики. Документи, які стають частиною нормативно-правової бази України, часто не відповідають вимогам європейського законодавства. Крім того, іноді важко прослідкувати чіткий зв`язок між цілями документа і конкретними заходами, які мають бути вжито для їх досягнення. По-друге, система управління енергетикою, яка є неефективною і не забезпечує потреб української економіки. І по-третє, сировинна база – через недостатність природних ресурсів і неможливість ефективного використання наявної сировинної бази.