Підвищення ціни на газ не вирішить проблеми «Нафтогазу»

Підвищення ціни на газ для населення не вирішить проблему фінансового оздоровлення НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту трансформації суспільства Олег СОСКІН сьогодні на прес-конференції.

На його думку, проти такого рішення має виступити населення. «Населення не повинно мовчати і не повинно змиритися з рішенням про підвищення ціни на газ. Необхідно просто вимагати негайної відставки цього уряду...» - сказав експерт.

«Фінансово-економічну ситуацію НАК «Нафтогаз» не вдасться виправити (підвищуючи тарифи на газ для населення – УНІАН). Ви знаєте всі, хоча цифри всі й приховуються, зараз оплата газу здійснюється фактично за рахунок кредитів», - зазначив О.СОСКІН.

Водночас, на думку колишнього уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, в абсолютному численні українці платять найнижчу ціну за газ в Європі, проте якщо взяти до уваги купівельну спроможність гривні, то ціни в Україні на газ для населення найвищі – наприклад, в 2,5 разу вище, ніж у Польщі.

Крім того, говорить керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ, рішення про підвищення ціни на газ для населення має ухвалюватися в певному пакеті – «як далі формуватиметься політика, пов`язана з модернізацією мереж, політика ціноутворення, і взагалі, як розвиватиметься газовий ринок». Також, на його думку, уряд вимушений буде повернутися до питання реформування соціальної сфери.

За словами експерта, сьогодні рівень оплати за комунальні послуги населенням достатньо високий. Проте кошти, перераховані підприємствами теплокомуненерго, не в повному обсягу доходять до НАК «Нафтогаз України». «Тут виникає економічне, політичне і кримінальне питання – де зависають гроші, як вони використовуються, чому вони не йдуть в НАК «Нафтогаз України»?» - відзначає І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Тарифи для населення в контексті оздоровлення фінансового стану НАК – це лише частина проблеми, вважає він.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО під час селекторної наради 19 липня заявив, що уряд ініціюватиме введення штрафних санкцій за несплату населенням житлово-комунальних послуг.

За його словами, на даному етапі надання субсидій населенню здійснюватиметься незалежно від наявності боргів зі сплати за житлово-комунальні послуги. Проте в майбутньому це питання може бути переглянуте, і надання субсидій може бути обмежене певним періодом заборгованості.

Тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25% у зв`язку із зростанням ціни на газ для підприємств теплокомуненерго на 50% з 1 серпня цього року.