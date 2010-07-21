Томенко здивований, що уряд не відреагував на підвищення ціни на газ

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО здивований, що сьогодні на засіданні уряду не було жодної реакції на рішення НКРЕ про підвищення ціни на газ для населення на 50%.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Ми сподівалися, що на сьогоднішньому засіданні уряду знайдуться чиновники, які нагадають, що під час виборів команда ЯНУКОВИЧА говорила, що готова на будь-які поступки окрім підвищення тарифів”, - казав М.ТОМЕНКО.

Зокрема, він нагадав, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяв не лише не піднімати ціни на газ для населення і тарифи ЖКГ, а й економити на них по 330 млн. дол. щомісячно.

За словами М.ТОМЕНКА, опозиція сподівалася, що сьогодні Кабінет міністрів заблокує рішення НКРЕ про підвищення цін на газ для населення, “натомість уряд затвердив порядок виділення субсидій для майже 9 млн. громадян, які потрапляють у залежність від цього рішення”.

“Очевидно, що головною причиною такого кроку стала необхідність стримати економічну ситуацію за умови повернення шаленого боргу «РосУкрЕнерго» та виконання умов МВФ”, - сказав М.ТОМЕНКО.