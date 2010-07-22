Суд постановив взяти під варту Шепітька

Учора, 21 липня, Печерський районний суд м. Києва за клопотанням слідства обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці заступнику керівника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тарасу ШЕПІТЬКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник генерального прокурора України Віктор ПШОНКА.

Він повідомив, що за кримінальною справою з приводу зловживання службовим становищем та крадіжкою в особливо великому розмірі - 11 млрд. куб. м газу – продовжуються слідчі дії.

Заступник генпрокурора зазначив, що за цією кримінальною справою вже заарештовано трьох осіб. Зокрема, колишнього голову Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, колишнього заступника керівника НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, а також учора, 21 липня, Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід - тримання під вартою на два місяці – для заступника керівника відділу Енергетичної регіональної митниці.