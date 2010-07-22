Шахти приватизують до кінця 2014 року

Міністерство вугільної промисловості України планує завершити приватизацію інвестиційно привабливих вуглевидобувних підприємств до кінця 2014 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінвуглепрому.

«Мінвуглепром очікує до кінця 2014 року повного завершення приватизації інвестиційно привабливих і потенційно інвестиційно привабливих підприємств», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що ключовим напрямом реформування галузі може бути тільки приватизація економічно ефективних державних вугільних підприємств і ліквідація безперспективних.

До кінця 2010 року Мінвуглепром має намір розробити обгрунтування базових положень реформи і прогноз подальшого розвитку галузі.

Розробленим міністерством планом-графіком передбачається, що до середини 2012 року необхідно передати відповідні підприємства вугільної галузі на баланс Фонду державного майна для проведення їх корпоратизації.

У міністерстві зазначають, що одним із необхідних етапів лібералізації ринку вугільної продукції є ліквідація державного підприємства «Вугілля України» як монопольного оператора оптового ринку вугілля.

«У рамках загальної концепції економічної реформи це має відбутися (ліквідація ДП - УНІАН) до кінця 2012 року після практичного завершення приватизації вуглевидобувних підприємств або теплових електростанцій, які є основними споживачами енергетичного вугілля», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Мінвуглепром вважає, що одним із необхідних чинників відходу від державної монополії є поступовий перехід на принципи біржової торгівлі вугільною продукцією, а також її поставок за прямими договорами.

Мінвуглепром очікує, що до кінця 2016 року знизяться обсяги державного субсидування на операційні витрати галузі не менше ніж на 80%.

Нагадаємо, Кабмін відмінив постанову №430 від 2 квітня 2009 року, якою уряд затвердив перелік з 99 шахт, що підлягають приватизації в 2009 році.