НКРЕ підвищила тарифи «Київенерго» на 2,8-12,1%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила тариф АЕК «Київенерго» на передачу електроенергії лініями 35 кВ і більше на 2,82%, або на 0,07 грн. за МВт/г, - до 2,55 грн. за МВт/г і на передачу лініями менше 35 кВ - на 12,14%, або на 3,58 грн. МВт/г, - до 33,07 грн. МВт/г з 1 серпня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення НКРЕ ухвалила сьогодні на своєму засіданні.

Разом з тим, НКРЕ також зменшила компанії тарифи на постачання електроенергії для крупних споживачів на 11,34%, або на 0,27 грн. МВт/г, - до 2,11 грн. МВт/г, а для дрібних на 11,44%, або на 1,36 грн. МВт/г, - до 10,53 грн. МВт/г.

Перегляд тарифів пов`язаний з коректуванням інвестиційної програми «Київенерго» на 2010 рік.