Перемога у Стокгольмі - змова "Нафтогазу" та "РУЕ"

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування ситуації у зв’язку з рішенням Стокгольмського арбітражного суду Роман ЗВАРИЧ заявляє, що НАК “Нафтогаз України” за змовою з компанією “РосУкрЕнерго” доклав усіх зусиль, щоб РУЕ виграла спір у Стокгольмі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Аналізуючи ту неофіційну версію рішення Стокгольмського суду, я для себе однозначно зробив попередній висновок про те, що у Стокгольмі відбулася змова», - заявив Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, відповідач у справі - «Нафтогаз» - «замість того, щоб захищати інтереси України, робив усе можливе, щоб цю справу виграло «РосУкрЕнерго».

Водночас, зауважив народний депутат, конкретний висновок стосовно цієї справи можна буде зробити після отримання офіційної копії рішення Стокгольмського арбітражного суду, яку, за словами Р.ЗВАРИЧА, органи державної влади і сам «Нафтогаз» відмовляються надати членам ТСК у відповідь на їхні запити.

У зв’язку з цим Р.ЗВАРИЧ припустив, що зазначене рішення Стокгольмського суду на території України на сьогодні ще не було легалізоване відповідно до національного законодавства та норм міжнародного права. На думку Р.ЗВАРИЧА, це є вагомим аргументом до того, що правоохоронні органи не мають законних підстав для порушення кримінальних справ та арешту і тримання під вартою деяких колишніх посадових осіб Державної митної служби та «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

1 липня парламент створив Тимчасову слідчу комісію щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» і причетності до цього посадових осіб органів державної влади та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА. ТСК очолив депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Р.ЗВАРИЧ.