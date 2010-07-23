Нафта дешевшає після подорожчання у четвер

Вересневі ф`ючерси на нафту у п`ятницю, 23 липня, торгуються в "червоній зоні" після того, як на 08:50 мск на електронних торгах на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) впала на 0,15 долара - до 79,15 долара за баррель. Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil також знизилася на 0,22 долара - до 77,6 долара за баррель.

На вартість "чорного золота" у четвер вплинуло зростання американських фондових майданчиків і 2-2,7%, що підігріло надії інвесторів на швидше відновлення американської економіки. Також підтримку ринку нафти надало зниження курсу долара по до євро, який за підсумками торгів четверга подорожчав до 1,2886 долара за євро проти 1,2768 долара за євро вчора.

Ще одним чинником для зростання вартості нафти у четвер став шторм "Бонні", який насувався на Мексиканську затоку і загрожував вибобутку сировини в регіоні.

За даними Центру прогнозування ураганів Національної гідрометеорологічної служби США в Майамі, "Бонні" є другим по рахунку тропічним штормом в атлантичному сезоні ураганів 2010 року. Швидкість поривів вітру вже досягла 65 кілометрів в час.