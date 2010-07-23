Кабмін скасував заборону на підвищення ціни газу

Кабінет міністрів України скасував постанову уряду Юлії ТИМОШЕНКО (№ 203 від 1 березня п.р.), якою ціни на природний газ для населення, теплопостачальних і промислових підприємств поточного року мали зберегтися на рівні 2009 року.

Відповідна постанова Кабміну (№ 616 від 21 липня 2010 р.) оприлюднена на урядовому порталі.

Нагадаємо, уряд Ю.ТИМОШЕНКО прийняв відповідну постанову вже після проведених президентських виборів, на яких перемогу здобув Віктор ЯНУКОВИЧ. Новий уряд на чолі з Миколою АЗАРОВИМ було затверджено парламентом 11 березня п.р.

Ціни на природний газ для населення, теплопостачальних і промислових підприємств встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) України.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ своїми постановами від 13 липня підвищила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.

Про намір оскаржити в судах рішення про підвищення цін на газ для населення вже заявила Федерація профспілок України (ФПУ) і Національний форум профспілок України (НФПУ).