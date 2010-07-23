За тиждень А-95 і ДП подорожчали на 0,1%

З 16 по 23 липня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти практично не змінилися.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 16 по 23 липня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на Бензин А-80 – збереглися на рівні 6,93 грн./л; на бензин А-92 – збереглися на рівні 7,29 грн./л; на бензин А-95 – виросли на 0,1%, з 7,61 до 7,62 грн./л; на дизельне паливо – виросли на 0,1%, з 6,85 до 6,86 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.