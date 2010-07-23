Підвищення тарифів на газ - антидержавницька політика

Підвищення тарифів на газ для населення є ознакою антидержавницької політики.

Таку думку висловив голова Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі КПУ.

«Особисто я і мої товариші по фракції і по партії категорично проти такої політики», - сказав він.

На думку П.СИМОНЕНКО, «ніхто не має права диктувати з-за кордону ті вимоги, які зараз втілені в рішенні уряду, а саме - збільшення тарифів на газ для населення під диктування МВФ».

При цьому він додав, що в Україні «мають бути національна політика і політика дотримання інтересів нашого народу».

П.СИМОНЕНКО пропонує використовувати український газ для забезпечення потреб населення, спалювати українське вугілля замість дорогого імпортного газу, перевести котельні комунальних підприємств на тверде паливо.

Лідер КПУ також зазначив, що рішення Кабінету міністрів про підвищення комунальних тарифів «ухвалене під диктування, і ми не маємо права дозволяти різним фінансовим структурам диктувати умови з-за кордону».

«Це свідчить про те, що Україна втрачає політичну незалежність, свій суверенітет», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, відпускні ціни на природний газ для населення з 1 серпня зростуть на 50%.

Поступове підвищення внутрішніх цін на газ до економічно обгрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.