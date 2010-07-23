Суд призначив на 16 вересня розгляд позову профспілок до НКРЕ

Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 16 вересня цього року перше засідання у справі за позовом Національного форуму профспілок України (НФПУ) до Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) України про визнання протиправною і відміну Постанови №812 про підвищення роздрібних цін на газ для населення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НФПУ.

Засідання відбудеться о 13:30 в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва. Дане рішення ухвалено відповідно до Постанови Окружного Адміністративного суду міста Києва від 22 липня 2010 року.

«Підставою для подання даного судового позову стало те, що Постанова про підвищення цін на природний газ для населення не була узгоджена із Загальним представницьким органом профспілок, що є неприпустимим», - відзначив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.

Крім того, за його словами, всі виправдання влади, що ціна на газ для населення підвищилася через взяті Україною зобов`язання перед МВФ, профспілки вважають неправомірними. «Представники влади самі неодноразово заявляв про те, що зниження цін на російський газ, в обмін на продовження терміну перебування ЧФ РФ в місті Севастополі, дасть змогу відмовитися від підвищення роздрібних цін на блакитне паливо для населення», - пояснює М.ЯКІБЧУК.

Нагадаємо, НФПУ вже мав позитивний досвід блокування рішень уряду про підвищення тарифів для населення через суд. Зокрема, 31 серпня 2009 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Національного форуму профспілок України, в якому оскаржено Постанову НКРЕ від 9 липня 2009 року про підвищення ринкових цін на природний газ для населення.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання й гаряче водопостачання населення.