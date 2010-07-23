Лисичанський НПЗ відновив роботу після зупинки

Сьогодні технологічні установки ЗАТ «ЛИНИК» (Лисичанський НПЗ, Луганська обл.) були виведені на технологічний режим після позапланової зупинки в результаті повного припинення подачі електроенергії.

Про це УНІАН повідомили в департаменті зі зв`язків з громадськістю ТОВ «ТНК-ВР Коммерс».

У повідомленні наголошується, що завод відновив випуск бензинів і дизельного палива, перші партії нафтопродуктів вже пройшли паспортизацію і направлені на внутрішній ринок для забезпечення потреб у паливі власної збутової мережі компанії і партнерів.

«Працівники ЗАТ «ЛИНИК» гідно упоралися з інцидентом. Завдяки професійним діям фахівців компанії вдалося уникнути негативних наслідків аварійної зупинки. Ми маємо намір детально проаналізувати що трапилося і зробити кроки щодо недопущення подібних інцидентів надалі», - відзначив голова правління ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Дідье КАЗИМИРО.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 17 на 18 липня всі установки ЗАТ «ЛИНИК» були аварійно зупинені в результаті повного припинення подачі електроенергії з боку ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання».